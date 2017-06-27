屏東3千棵路樹病了 狗醫師來把脈

屏東縣政府請來「狗醫生」，為屏東萬年溪畔的路樹健檢。（記者邱芷柔攝）

2017-06-27 16:02

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東市萬年溪畔種有3千多棵路樹，近來出現異常落葉及枯死情形，屏東縣政府擔心是褐根病侵襲，於是找來褐根病偵測犬為樹木診斷，由大仁科大寵物美容學程老師祁偉廉訓練的米格魯犬「檸檬」、「米菲」，今天清晨沿路偵測，聞到有異味的樹頭就會立刻坐下，協助防治褐根病。

祁偉廉說，褐根病是一種真菌引起的，有特殊的味道，可以透過狗靈敏的鼻子偵測尋找病根，就像國外利用狗狗尋找松露一樣，松露、靈芝也是屬於真菌具有特殊氣味，通常在實驗室裡，狗醫師的偵測正確率能超過9成，在戶外至少也有7至8成。

狗醫師「檸檬」和「米菲」從民國100年就開始工作，全台跑透透至少「診斷」過上萬棵樹，經驗非常豐富，屏東萬年溪沿岸將近4公里長，有3千多棵樹木，褐根病罹病調查與鑑定作業自6月26日起展開，由於天氣炎熱，避免狗狗過熱影響嗅覺，狗醫師們只能利用清晨及傍晚工作。

縣府工務處長楊慶哲指出，樹木是都市之肺，褐根病被視為植物的「癌症」，樹木罹患褐根病會危害樹木根部，造成病株根部快速腐朽最後無預警倒伏，非常危險，且褐根病具有傳染性，鄰近樹木根部若與病根接觸就可能罹病無一倖免，「檸檬」和「米菲」訓練有素，不到2天時間已經檢測一半樹木，大部分的樹木都很健康，只有3棵已經枯死的樹頭疑似感染，工務處已計畫著手移除及換土，縣府也會加緊相關檢測及保護樹木作業，確保樹木的健康。