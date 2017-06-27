我的老天鵝！農鄉食農教育 國中生無人識得這台機器

國中生食農教育，不知這台叫做「打穀機」。（記者顏宏駿攝）

2017-06-27 16:10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪州鄉農會趁一期稻作收割期為國中生舉辦食農教育，為了學生了解早期農民收割的景況，今特別借來一部「半自動打穀機」，讓學生們大開眼界，但60名學生居然都不知它的功用。

今天的食農教育由溪州鄉農會委託稻米產銷班長葉豐端講課，60名溪州國中學生參加，現場一部從台中區農改埸借來的「打穀機」成為吸睛的焦點，幾位老農經過現場，看到這「熟悉的工具」，備感親切，忍不住上前割稻打穀一番，但國中生們對它相當陌生，沒有人知它為何物。

葉豐端說，農業機械化，帶來產業分工，農耕機械化顛覆早年的農耕方式，他向學生們說，割稻是很吃力的工作，自家的人丁要足夠，如果不夠就要跟鄰里相結合，大家「放伴」相助，今天我割你家，明天換你來割我家。

葉豐端說，割稻機帶來產業革命，割稻速度相當快，早期農業社會，都用鐮刀割稻，再拿到打穀機把穗粒去掉，現在割稻丶烘稻都委託給專業農夫和米商。

農會總幹事彭顯賦說，每到收割期都農人最忙錄的時候，但此時也是最有教育價值的時刻，農會四健會辦理這項活動，希望學生們了解農人的辛苦，同時讓學生對友善土地的耕作有更清楚的認識。

彭顯賦指出，他們設計一套課程，從稻苗培育、播種、插秧、施肥、除草、陳福壽螺、收割、包裝，讓學生們知道現代的食米如何從土地送到消費者手裡。