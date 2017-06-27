夏天也能泡湯？中醫：可解暑降溫

金山有豐富溫泉資源，金包里公共浴室從日治時代就開始設置使用。（新北市民政局提供）

2017-06-27 15:57

〔記者林欣漢／基隆報導〕氣候漸熱，也是泡湯的好時機？中醫師邱啟鉉表示，夏天泡溫泉是很好的解暑降溫活動，因為身體浸泡在熱溫泉毛孔會很快張開，體內的熱量就能釋放出來，更能解暑。

新北市金山金包里公共浴室經過2個多月重新整修，近日重新開放，日式和風及明亮通風的環境，令居民驚艷，也吸引不少遊客前來體驗，80歲的張許麵阿嬤，每天下午到金包里公共浴室泡湯，她說：「金山泉水鐵質含量高，泡完後皮膚一樣保濕，每天和朋友邊泡湯邊聊天好開心，紓壓也能流汗排毒，好健康。」

邱啟鉉中醫師說，泡溫泉是很好的解暑降溫活動，但也別泡太久，一般人視體質狀況，不要超過10至20分鐘，還要注意補充水分避免昏眩。

金山區長陳國欽表示，金山有海底溫泉、硫磺泉、碳酸泉及鐵泉等4種泉質的溫泉，有5處免費的公共浴室，分別是磺港社區公共浴室、金包里公共浴室、南屏公共浴室、豐漁里公共浴室、社寮公共浴室，6月至11月每天上午5時至9時、下午5時至9時開放免費泡湯，泡湯民眾要自備毛巾等盥洗用具。

陳國欽說，去年金包里公共浴室管線老化破裂溫泉四溢，公所進行管線止漏、防撞止滑、照明通風及排水等整修工程，並更新抽水馬達及淋浴設備；另外，因澡堂使用者長輩居多，也新增無障礙坡道，浴池內加裝扶手、防滑墊、防滑地磚，提供更完善泡湯環境。