何煖軒說重話！ 賀陳旦：盼工會體諒讓公司正常營運

2017-06-27 16:21

〔記者蕭玗欣／台北報導〕華航董事長何煖軒昨晚說重話，呼籲空服員職業工會勿再含血噴人，此舉已嚴重破壞公司形象，抹黑公司飛安。對此交通部長賀陳旦表示，何煖軒是一位善於溝通的董事長，若不是到無法溝通的時候也不會說出這麼強烈的話，盼工會能彼此體諒，畢竟員工要爭取福利的前提是公司能維持正常營運。

空服員罷工上週五屆滿週年，陸空交通運輸工會再度到交通部前丟出裝滿紅墨水的水球，表示抗議；此舉卻引來交通部次長王國材及華航董事長何煖軒不滿。王國材表示，去年華航罷工提出的條件，已經答應得太多了，導致華航經營成本劇增，每年多出20億的支出，員工應適可而止，不要得寸進尺，若公司無法經營下去，受傷的還是員工。

何煖軒的公開信更指出，工會為了效果，用血色顏料玷汙華航人視為榮譽的制服，並示範什麼叫做「含血噴人」，現場還有人用「請問這種飛機你敢坐嗎？」的惡毒誣陷，嚴重影響華航形象，並抹黑華航飛安。

賀陳旦表示，華航勞資雙方的情況有多嚴重他不敢說，不過他尊重何煖軒的評斷與反應，站在交通部的立場，華航是間上市公司，多年下來在勞資有其程序和經驗，且何煖軒是一位善於溝通的董事長，不到無法溝通的時候不會說重話，會這麼說一定有其依據，希望工會能彼此體諒，畢竟公司能持續經營下去，員工才有辦法爭取福利。