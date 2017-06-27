81歲台南漁市場 賴清德：目前不會拆

81歲台南漁市場異地保留或原地保留，市長賴清德表示，明年春天前不會拆除。（記者洪瑞琴攝）

2017-06-27 15:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中國城廣場景觀改造工程動工，但因中國城運河星鑽徵收開發計畫，位在徵收配地計畫內的81歲台南漁市場，是否拆除異地保留或原地保留，市府去年開完2次說明會後至今無下文，市長賴清德今日受訪表示，未完成配地之前不會拆，等明年春天工程完成後再看，「市府的政策就是這樣」。

賴清德也表示，魚市場有80年的歷史，但是它不是古蹟也不是歷史建築，文資審議委員會都講得非常清楚，將等工程完畢，然後看看有沒有地主選擇魚市場那塊地。

賴清德表示，因為這是依法區段徵收，執行的政府有義務要提供土地給參與區段徵收的土地所有權人去選擇，如果說沒有人選擇，那當然就比較好處理，如果有人選擇的時候，我們就必須要尊重，保留的手法有很多種，市府的政策是已經確定要保留，保留的形式大家可以來談，完全是決定在市民有沒有選擇，如果他選擇那個地方，他有法律上的權利。

賴清德也強調，拆除中國城困難，有私人的產權問題，本來預估大概17億元，後來因台南進步，地價也在爬升，最後花了21億元，這21億元怎麼來呢？一定要有個計畫，因為市政府沒有錢支應這支出，因此將運河星鑽計畫包進來，運河星鑽計包含原新南國小跟金城國中土地，也必須協調新沙卡里巴攤商遷走，過程辛苦。

賴清德表示，未來中國城與海安路景觀，在明年春天完工之後，大家可以看得出來，台南不僅是古都，文化有保存，店家也可以繼續有他們的活力，而且更是一個國際級的景觀的空間。