台鐵南台灣最大廠房 將改建成文化特區

高雄台鐵機廠為南台灣最大廠房，預定遷至屏東潮州。（記者黃旭磊攝）

2017-06-27 15:25

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄台鐵機廠佔地30.76公頃，為南台灣最大車廂維護廠房，預定於民國108年底遷至屏東潮州，原址改建成鐵道文化特區。

交通部路政司長林繼國、台鐵局副局長何獻霖日前與前鎮、鳳山區16里里長協調，討論高雄台鐵機廠遷移期程及遷移前後整體規畫期程，會中，民眾認為特區結合綠地、商業、文創等生活機能可促進地方轉型。

居民今天表示，機廠占地龐大，前鎮崗山仔、籬仔內、鳳山等區域發展停滯超過40年，更歷經石化氣爆慘痛經驗，也因機廠全區管制封閉，民眾生活圈與廠內疏離，衍伸交通動線不連貫、停車空間不足等問題。

立法委員賴瑞隆、劉世芳、許智傑參與座談。立委賴瑞隆說，強力要求台鐵局於108年底完成高雄機廠遷移，內政部及高雄市府都發局辦理都市計畫變更及後續審議作業，以利後續加速開發期程。另也請高雄市府文化局啟動文資認定程序，將部分廠房建物、軌道空間及車廂保留作為文化教育資產。

何獻霖向居民表示，潮州用地已進入實質土地徵收程序，將加速辦理潮州機廠建設，至於高雄台鐵機廠遷建後土地開發計畫案，也委託中興工程顧問社辦理都市計畫變更方案，將計劃書送至高雄市府都委會審議。