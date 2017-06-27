大甲中山路日南段柏油刨舖 1天內完工

大甲區日南里中山路二段，刨舖工程施工。（記者張軒哲攝）

2017-06-27 14:42

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲區日南里中山路二段，是早期舊省道，數十年柏油路面從未一次性翻修，因道路狹窄機慢車屢遭逼車，車禍頻傳，市議員吳敏濟爭取拓寬，工程單位今日備妥各項機具，全長850公尺的刨舖工程於1天內完成，展現最高效率。

日南里中山路舊省道台一線路段，鄰近幼獅工業區，重車壓輾進出頻繁，因柏油路面寬僅6至7米，劃設2個快車道，機慢車與大車爭道，經常在刺耳的喇叭聲中被逼至道路之外，險象環生，甚至有騎士摔落田間受傷。

吳敏濟指出，曾邀集市府相關單位進行現勘，市府決定進行柏油路面翻修工程之後，日前已將佔據路面的貨櫃屋、鴿舍、雞舍等雜物清除淨空。大甲區長劉來旺指出，市長非常關心工程進度，指示以最快的速度完成。工程單位今日一早即出動道路工程所需的所有機具，從中山路二段黎明路口開始往西北刨平重舖。

此路段長150米、寬可達15米，其餘約700米路段至少舖設9米寬的柏油路面，花費總經費400萬元。所有刨舖工程在1天內完成，效率極高。

吳敏濟表示，中山路二段都市計劃寬度為15米，未來將繼續爭取完成土地徵收，居民的行車安全將更有保障。