台鐵首輛親子車廂亮相 7/30開放試乘

台鐵局今天（27日）於南港車站舉行親子車廂發表會，邀請多位親子檔試乘。（記者羅沛德攝）

2017-06-27 15:41

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台鐵首輛親子車廂亮相！台鐵計畫改造現在20輛PP自強號，在每輛列車設置一個親子車廂，車廂內部規劃有親子廁所、哺（集）乳室、12席（4排2連座及4張單人座）附桌親子座、娃娃車停放區及親子互動空間區，7月30日開放試乘，每週日都有2班次往返樹林、台東，票價按原票價收費。

台鐵規劃的親子車廂內、外繪有超萌的台灣觀光吉祥物喔熊和台鐵局吉祥物餐旅熊，吸引大小朋友的目光，車廂內部空間也非常寬敞，設有12個座位，可放置嬰兒車及嬰兒用品，此外，還有親子廁所、哺（集）乳室利於照護嬰幼兒；附桌座椅可用於進食或閱讀；長條椅及矮桌可增加額外親子互動空間；娃娃車停放區便利娃娃車置放。

每週日有2班次 試乘按原票價收費

台鐵今也公布試乘詳細資訊，表示受理親子團體試乘申請，旅客可填妥試乘申請單後傳真至台鐵局指定號碼，台鐵將依傳真先後順序受理申請。台鐵表示，未來親子車廂正式營運票價將以原票價再加收3成票價計收。滿6歲至未滿12歲孩童以全票半價計收，未滿6歲以下兒童不佔座位免費。

親子車廂試辦時間及車次詳細資訊：

試乘期間：106年7月30日起至10月29日止

試乘附掛班次：

週日-418次（樹林→台東，台北09:50開、花蓮12:09到、台東14:02到）。

週日-443次（台東→樹林，台東18:22開、花蓮20:15開、台北22:40到）。

申請期間：106年7月17日（週一）起至10月20日（週五）止。

申請方式：填妥親子車廂試乘申請單後，請於AM9:00~PM4:30傳真至（02）2314-7667。

申請試乘以包車方式辦理。

包車票價計算：

（1）試辦期間票價以原價收費。

（2）搭乘區間限150公里以上。（台北→花蓮含以南）

相關影音