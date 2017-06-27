基隆暖暖親水公園 泡泡秀7/5見

親水親水公園將於7月5日開放，舉辦奇趣泡泡秀，讓民眾清涼一夏。（記者盧賢秀攝）

2017-06-27 14:33

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆暖暖親水公園經過3個月整修，將在7月5日上午開放，奇趣泡泡秀登場，現場有免費發送冰淇淋，歡迎家長和小朋友帶著水槍、水桶來清涼一夏。

位在暖暖溪畔的暖暖親水公園，夏季開放有噴水池等戲水設施，是親子戲水消暑的好地方。因部分木質建材腐朽、變形，暖暖區公所在今年4月全面拆除整修噴水平台的木板及平台下方支撐木材，目前已近完工，預定7月5日開放。

暖暖區長林文榮指出，暖暖親水公園將於7月5日上午9點10分開放入場，9點半舉辦啟用儀式及奇趣泡泡秀，現場有1000份冰淇淋免費送，歡迎民眾和小朋友帶著水槍及水桶來清涼一夏。

暖暖親水公園重新開放後，噴水池開放時段也延長，7月5日起至8月底每天上午10點到11點半、下午4點到5點半，讓大朋友小朋友安全戲水。

此外，7月9日暖暖區公所與同濟會在親水公園辦親子寫生活動，準備有200份水彩用品，預約報名就免費送，送完為止；7月16日暖暖靈義群西秦王爺遶境，晚上在水源橋放煙火，民眾可以到暖暖親水公園欣賞河岸煙火。

市長林右昌表示，這次暖暖親水公園地板整修建置，比照海洋廣場的品質，安全舒適，親水公園每年舉辦親水活動，讓暖暖老街和水岸公園變成很好的休閒空間。