台灣大道路基塌陷 水公司︰自來水管無破裂漏水

台灣大道人行道路基掏空，市府進行灌漿作業，以穩固路基。（記者張菁雅攝）

2017-06-27 14:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於市府經發局表示，台灣大道三段路基掏空案是自來水管破裂導致，台灣自來水公司第四管理處長蕭淑貞今天中午鄭重否認，排水溝旁確有一條250mm的自來水管，但並沒有破裂漏水，希望相關單位查明後再發言，如此比較周延。

今天上午台灣大道及文心路口發生路基塌陷的事故，第一時間市府經發局便對外表示，「初步了解是自來水管破裂導致」，讓水公司相當不滿，因為漏水的並不是自來水管，而是市府的雨水污水兩用水管，並非自來水公司的自來水管。

台灣自來水公司第四管理處長蕭淑貞強調，水公司在路基塌陷後，就派員前往會勘，塌陷的人行道下有兩條管線，一條是250mm的自來水，另一條是市府的污水及雨水兩用的排水管，但是水公司的自來水管並未破裂漏水，不明白為何市府說塌陷原因「初步了解是自來水管破裂導致」。

蕭淑貞表示，最近幾天有降下幾波梅雨，而且雨勢相當大，事故現場旁邊又有市府開挖相當深的的捷運站體，建議相關單位應該把事情釐清後，再對外說明責任歸屬，如此才會比較周延。

此外，蕭淑貞也否認，事故附近也曾發生過水管破裂的事件。

一位不願具名的水公司員工表示，事實上，事故現場有漏水是市府的污水及雨水兩用管線，而非自來水管。