齊柏林最後身影 錄影畫面曝光

齊柏林在法林寺停留的身影。（池上鄉公所提供）

2017-06-27 14:05

［記者王秀亭／台東報導］紀錄片導演齊柏林生前最後身影曝光！齊柏林6月10日搭乘的直升機，在作為臨時停機坪的池上法林寺短暫停留後，才飛越海岸山脈到花蓮豐濱鄉，最後身影也被寺廟監視錄影器錄下，池上鄉長張堯城先讓家屬看過影片後，今天才將畫面曝光。

張堯城表示，齊柏林導演一直以法林寺為池上的臨時停機處，6月10日原本與寺廟住持相約上午10時抵達，卻晚了半個小時，10時32分抵達後，隨即為直升機加油、加水，10時57分直升機才起飛離開，往花蓮前去。

張堯城說，齊柏林當天因晚到，未與寺廟住持碰面，隨後住持離開池上將近一星期，住持回到池上後調出監視器，才發現錄到齊柏林最後身影，並主動交給鄉公所。

張堯城表示，畫面中，齊柏林抵達後，還進入寺廟禮佛參拜、捐獻，而直升機從池上起飛到墜機，相隔1小時，應是最後身影無誤。

由於影片畫面清楚，連直升機、齊柏林及其助理、直升機駕駛都清楚可見，張堯城認為家屬應該要最先看到影片的，聯繫上齊柏林的妹妹，將影片及照片一併寄給家屬作為最後紀念，家屬日前看到影片直說很感動，也同意影片曝光，才公布影片。

張堯城進一步說明，看影片齊柏林等一行人從抵達到出發，休息時間才20分鐘左右，人機根本無法充分休息，呼籲政府是否提供更好的航空工作人員有合法停機場所，讓從事航空事業的人獲得更好更妥善的照顧。