鼓勵偏鄉學童愛閱 暨大募集2500餘冊童書

暨大與埔里閱讀聯盟成員為博幼基金會募得2500餘冊優良書籍。（記者佟振國攝）

2017-06-27 14:03

〔記者佟振國／南投報導〕讓知識帶希望回家！為響應博幼基金會透過教育扭轉偏鄉弱勢兒童未來，國立暨南國際大學結合「埔里閱讀聯盟」成員，發起「愛心送博幼，一起捐童書」活動，共募集新、舊書籍2500餘冊，包括中、英文繪本及多元主題書籍，基金會創辦人、前暨大校長李家同肯定暨大等校善盡社會責任，也盼透過閱讀激發孩子們的學習動機，增加學習成效。

為扭轉偏鄉弱勢學童未來，前暨大校長李家同創辦博幼基金會，率先於南投縣埔里鎮、信義鄉等地推動課輔，提升偏鄉學童學習成效，多年來在全國北、中、南、東等偏遠地區都設有服務據點，除提升學業成績，更積極培養學童閱讀習慣。

國立暨南大學響應博幼基金會的理念，由暨大圖書館串聯「埔里閱讀聯盟」，包括埔里鎮立圖書館、暨大附中及埔里高工圖書館，共同發起募書活動，盼能在暑假前為學童募到更多好書，公告一出，短時間內就募得2500餘冊新、舊書籍，包括中、英文繪本、青少年小說、文學著作、語言學習教材、互動式學習教具，以及涵蓋歷史、地理、文學、科學等主題的視聽資料。

今在暨大圖書館舉行贈書儀式，暨大校長蘇玉龍將代表社會各界愛心資源的書本交到李家同手中，公所主秘潘順能、埔里圖書館長蘇麗雯、暨大附中校長張正彥等人共同見證這項愛心成果。

蘇玉龍指出，暨大是南投唯一國立大學，積極深耕社區與關懷地方，是身為大學的責任之一，暨大學生也投入博幼課輔計畫，為更加提升教學品質，這群「小老師」行前還得接受教務處、師培中心的集訓。

李家同也感謝暨大與「埔里閱讀聯盟」的協助，強調偏鄉學童最缺乏的是文化刺激，可以透過閱讀彌補不足，而閱讀能力不僅牽涉國文，也會影響其他科目學習，常見學童數學不會解答，關鍵卻在於他們不懂題目的意思，閱讀的重要不言可喻。