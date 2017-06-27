金曲獎穿護師服性感表演 護理界批污辱專業怒求道歉

客語歌王羅文裕演唱「請說客語」時，伴舞舞者穿著超短、開高衩的護師服，並戴護師帽，中華民國護理師護士公會全聯會今日發出聲明痛批。（資料照，影視中心攝影組攝）

2017-06-27 13:31

〔記者林惠琴／台北報導〕金曲獎於日前落幕，但討論不斷，其中，客語歌王羅文裕演唱「請說客語」時，伴舞舞者穿著超短、開高衩的護師服，並戴護師帽，中華民國護理師護士公會全聯會今日發出聲明痛批，表演非常煽情、不雅的舞蹈，嚴重侮辱護理專業形象，把金曲獎辦的像牛肉場，令人遺憾！

護理師護士公會全聯會表示，護理人員是醫療照護不可或缺的專業人員，其穿著的制服與帽子，是專業神聖的象徵，卻被金曲獎活動當作娛樂節目表演，且用非常煽情的方式呈現，扭曲護理專業形象，其所展現的意涵是對護理專業的不尊重，令全國16萬護理從業人員感到憤怒。

護理師護士公會全聯會認為，用這樣與歌曲內容毫無相關的伴舞舞蹈來推廣客語文化是極為不妥，不僅貶低護理專業，也貶低了客語的高雅與內涵。

護理師護士公會全聯會強調，對於文化部委辦活動未善盡督導與約束活動設計，任由承辦單位踐踏護理專業尊嚴，深感遺憾，除了正式行文要求發出道歉聲明，也期望未來的表演能更尊重護理專業。