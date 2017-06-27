開齋節人潮擠爆各車站 民眾怨怒台鐵擺爛不管

高齡乘客被卡在人群中動彈不得，無法坐上座位。（民眾提供）

2017-06-27 13:03

〔記者黃欣柏／台北報導〕本月25日是穆斯林開齋節，各地車站湧進不少移工人潮，但有民眾投訴，質疑台鐵沒有做好控管，大量移工用悠遊卡刷站票搶上車，還有人索性席地而坐，造成許多買對號座位的人根本無法走到自己的位置，向站務人員請求協助，站務人員也只說「無法處理」，「感覺多花錢買座位的人被當成盤子（台語：凱子）！」

一名民眾指出，25日當天，他從苗栗搭自強號到高雄，經過台中車站時突然有大量移工湧入車內，甚至有人直接坐在通道上，整個車廂擠得水洩不通，現場不見台鐵人員協助引導乘客「先下後上」，很多乘客得費盡九牛二虎之力才來得及擠下車；此外一些走得比移工潮慢的乘客，一上車時就被人群困住，根本無法走到自己座位，最後只好跟著站完全程。

據悉，當天因為缺乏台鐵人員協調，台灣乘客與移工們語言不同、難以溝通，大家都覺得對方亂推亂擠，現場數度爆出火藥味，有乘客向站務人員求助，得到的答案卻是「我們無法處理」。

民眾質疑，面對已知的載運潮，台鐵應該協助安排讓有座位的人先上車，或至少保障他們上車後能夠坐上位置，否則事先買票確保座位的人全變成多花錢買票的「盤子」，權益完全未受保障，尤其對想好好休息的孕婦、病人及老人家更是不公平，「還不如一開始就刷悠遊卡省車資!」

台鐵車廂被人潮塞滿，買對號座位的乘客無法走到自己位置。（民眾提供）

台鐵車廂被人群塞爆，乘客幾乎動彈不得。（民眾提供）