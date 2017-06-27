阿公對抗阿茲海默 一筆一畫保存71年回憶

華山基金會安南一站今舉辦感恩茶會。（記者邱灝唐攝）

2017-06-27 12:47

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市華山基金會安南一站今舉辦12週年感恩茶會，向各界募集善款。71歲阿公陳聰華也拍賣他的回憶錄，所得都將捐出，感謝基金會長期的照顧。

陳聰華自從患了阿茲海默症，記憶一天一天流失，於是花了4個月將71年的人生寫成「憶昔撫今」，一筆一畫對抗病症，從4、5歲的餵豬拔番薯開始，台南高商水交社的生活，再到長大成人做生意，最後簽署成大醫院的大體捐贈同意書。

這本書在拍賣會上募得1100元，全部拿來當作基金會的經費。站長吳俊德表示，非常感謝阿公的善心，不過，每一位長輩的閱歷都是一本書，他也在細細閱讀其他40位「活書本」。

為了讓這些長輩能夠得到妥善照護，吳俊德走訪安南區大大小小商家工廠，但募款的過程不順。他指出，科工區的門檻很高，常常在門口就被警衛擋住，而且這裡傳產比較多，大家都是賺辛苦錢。

除此之外，基金會也沒有接受政府的補助。吳俊德表示，雖然有立案但沒有向政府提補助，因為總會希望和地區緊密結合，因此都向附近店家募款，但安南區是邊區，資源比較少，所以才會舉辦感恩茶會，讓安南一站能夠再走12年。