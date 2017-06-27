3C大廠「計畫性淘汰」 環團批增加電子廢棄物

2017-06-27 12:08

〔記者楊綿傑／台北報導〕手機、平板推陳出新，各品牌新款式更換頻繁，但一旦故障維修卻大不易。綠色和平今天指出，這是業者的「計畫性淘汰」策略，透過將產品設計成拆卸不易，提高維修時花費的成本及進一步損傷的機會，迫使消費者汰舊換新。而電子產品縮短生命週期，也意味著著更多廢棄物的產生。

綠色和平發表與美國iFxit合作的報告中指出，他們針對將近3年間推出，涵蓋全球17家品牌，較暢銷的45款智慧型手機、平板與筆記型電腦進行拆解評比，結果發現，有多達31款產品的顯示器，很難更換或是維修成本高，也有17款產品無法更換電池，其中Apple蘋果平板與筆電、Samsung三星智慧型手機、Microsoft微軟的筆電表現最差，意味著故障可能就必須換新的。而表現較佳的則是Fairphone、HP及Dell的產品。

但根據綠色和平在今年5月間，針對3000多名民眾的調查指出，超過43％的民眾認為一支手機應該至少使用3至5年，所以當手機故障能修復的情況下，有71％的民眾不會想購買新機；超過5成民眾認為，實際上維修費用偏貴。

不過業者每年都推出數十億美元的新產品，在計畫性淘汰策略的落實下，民眾可能在2至3年內就被迫更換新產品。綠色和平全球IT專案主任李之安認為，可以從生魚片理論去分析品牌不斷推新機的目的，就是搶在新產品新鮮度高時大力推銷，獲取短線利潤鞏固市占率，不再以消費者需求為導向。

手機王網站總編Leo則說，多數品牌有提高產品可維修性的技術與設計，甚至可以透過附上產品維修手冊、提供可汰換零件等措施，教育消費者維修觀念。綠色和平也呼籲各家品牌在產品設計初期，就將可維修性及硬體升級納入考慮，並提供維修說明、零組件、售後維修服務等。