大學指考考生再減 彰化考區比去年少279人

為了讓參加大學指考的考生及陪考親友，有更舒適的環境，今年指考，彰師大規劃把減少考生人數的試場挪出，作為考生及陪考者休息室，減少戶外日曬。（記者張聰秋攝）

2017-06-27 11:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕106學年度大學指定科目考試將在7月1日至3日舉行，承辦彰化考區試務工作的國立彰化師範大學今天指出，彰化考區今年考生總數1880名，相較去年2159名，減少279人。因應考生人數下滑，彰師大把減少的試場空間挪出，規劃作為考生及陪考人員休息室，希望提供更舒適的休息環境。

彰師大指出，彰化考區分為2分區，彰師大進德校區為第1分區，員林高中為第2分區，彰師大進德校區試場考生人數1080名，其中，一般試場27間、非冷氣試場1間，共計28間；員林高中試場考生人數800名，其中，一般試場19間、非冷氣試場1間，共計20間。

1、2分區開放試場供考生查看的時間，依大考中心統一公布時間訂在本週五（6月30日）下午2時至4時，開放時間內，准予考生進入試場查看座位、桌椅，如果試場已經布置完成，考生就不能任意搬移或更換。

天氣熱，各個應試教室開放吹冷氣，溫度設定攝氏26到28度，且每個考試間隔的休息時間，試場冷氣將持續開著，不會關閉冷氣，以此讓考生可在試場內休息，直到下1節監試老師要發卷之前再離開。