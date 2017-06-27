資源回收有成效 竹市風收站擴增至27站點

竹市風收站升級進化擴增至27站點，市長林智堅與里民一起做回收守護地球。（記者蔡彰盛攝）

2017-06-27 11:43

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市風城資收站（風收站）不僅為地方帶來資源回收新亮點，並兼具弱勢關懷、地方建設回饋、促進情感等友善特性。今年風收站將從7月1日起全面升級進化2.0，從原設置7站擴增至27個站，對風收站的環保回收能量注入新血。同時擴增「廢玻璃類」、「廢電風扇」及「廢照明光源」等回收項目，更友善與便利市民一起攜手回收集點兌好禮，也加入回收救地球的行列。

新竹市環保局上午舉辦新設20處風收站開幕啟用記者會，市長林智堅提起注水器，灌入風收寶寶的容器，象徵擴增20處風收站，如同注入大量的環保新熱血，希望有更多市民朋友一起加入行列。

此外，3名小朋友擔任「一日風收站小站長」和林智堅一同體驗風收站的回收分類工作，也同時象徵著環保教育的傳承。

林智堅表示，風收站計畫的啟動，不僅帶動資源回收，成為新竹市資源回收新亮點，讓民眾簡單輕鬆落實環保工作，同時也鼓勵兒童一起參與資源回收工作，讓環保教育得以向下扎根與傳承。

今年市府向環保署成功爭取400萬元經費，風收站也一舉擴增至27站點，運用回收集點兌好禮，讓市民朋友能在趣味歡樂下，自然做好資源回收工作，也豐富新竹市社會人文與藝術氣息，讓新竹市不只是科技的故鄉，更是環保永續不斷進步的城市。

環保局長江盛任表示，去年推行僅3個月的7處風收站，獲得1.5萬人次響應參與，收取4.7公噸的資源回收物，其中塑膠瓶回收量可堆疊78棟台北101大樓，廢紙類回收量可減少188公噸二氧化碳排放，相當於減少1.7萬棵樹木1年的二氧化碳吸收量，顯示竹塹人愛物惜物的精神及愛護地球的熱情。

今年風收站不僅擴增27處站點，更針對回收的廢玻璃進行分類、分色與再製，作為環保局推廣「環保玻璃土植栽」的應用，展現循環經濟的新亮點。