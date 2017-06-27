核四全民埋單？ 台電：未定案

2017-06-27 11:33

［記者林筑涵／台北報導］隨2025非核家園入法，等同宣告核四啟封無望。現傳出，針對核四興建費用高達2838億解決方案，台電提出政府全盤接收及納入電價分年攤提等兩項方式，而經濟部決議採後者，由全民埋單。台電僅回應，目前仍需待行政院核定，每戶攤提費用需要再確認。

報導指出，台電原規劃核四資產處理方案包含設備整廠或分批出售，設備轉用其餘電廠以及改建為火力等方案；若改為火力電廠，可延續使用設備扣除後，最終負債約2600億元。依據經濟部決議，以納入電價分年攤提方式進行，預計5至10年完成，工業大戶約負擔758萬，而家庭用戶每戶則需埋單5611元。

據了解，核四若確定轉為火力電廠，最終負債約2600億元，經濟部傾向不採取一次攤提方式。若分10年回收，台電一年售電約2300億度，每度電則增加0.113元，而以家庭用戶計算，每戶每月則約多出50元。不過，核四未來走向及費用處理方式，目前除仍待行政院拍板，電價攤提方式也需經電價審議會審定。

對此，台電表示，對於核四資產處理各項方案仍在評估當中，重申將依據資產利用最大化為目標進行規劃。至於攤提部分，台電回應，目前每戶攤提多少費用，分幾年攤提等相關細節還再細算、確認當中。