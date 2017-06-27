850公車啟運遭抗議 中市府重申：東豐綠廊全部保留

850公車「台中火車站到谷關」將於28至30日試營運，提供民眾免費搭乘。（記者歐素美攝）

2017-06-27 11:27

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府今天舉行台中火車站經東豐/后豐鐵馬道到谷關的850公車啟運記者會，石岡反徵收聯合自救會到場拉布條抗議，質疑東豐快速道路破壞東豐綠廊自行車道及生態，要求市長林佳龍下台，並與支持東豐快速道路開闢的民眾對嗆；建設局長黃玉霖則重申，東勢快速道路不會動到東豐綠廊自行車道，東豐綠廊自行車道現況將全部保留。

850公車啟運記者會今天在「台中東豐自行車綠廊-后豐鐵馬道」入口處舉行，台中市長林佳龍指出，「台中東豐自行車綠廊-后豐鐵馬道」曾獲選為十大自行車經典路線，交通局規劃新闢「台中火車站-谷關」觀光公車，將「台中東豐自行車綠廊-后豐鐵馬道」入口處納入公車路線，就是宣誓市府對東豐綠廊的重視。

媒體詢問東豐快速道路是否會與東豐綠廊自行車道共構，林佳龍表示，沒有共不共構的問題，東豐綠廊會完整保留，而且會做得更好，包括未來自行車道休息站，結合在地經營的自行車業者，讓觀光的品質更好，強調「只要有心就能找到好的出路」，基層的市民的心聲我們有聽到會把它納入，850公車啟運就是宣誓要創造雙贏。

850公車路線自台中火車站（東站）出發，中途行經東豐后豐鐵馬道交會入口處，路線終點為谷關，從台中火車站至東豐后豐自行車道入口僅需40分鐘，提供遊客可規劃結合火車、公車、自行車的暢遊選擇，也改善明德路過去無公車路線行駛情形，和平區民眾往返台中火車站並可一車直達無需轉乘，6月28至30日試營運，提供民眾免費搭乘。

不過，記者會一結束，林佳龍前腳才走，石岡反徵收聯合自救會就到場拉布條抗議，質疑市府堅持讓東豐快速道路走大甲溪南岸「有內情」，將破壞東豐綠廊自行車道及生態，並揚言以選票讓市長林佳龍下台；一旁支持東豐快速道路的民眾見狀不滿，上前高喊「我支持東豐快速道路」，雙方互嗆，氣氛一觸即發，員警趕緊上前制止。

石岡反徵收聯合自救會表示，10年前東豐快速道路就規劃好走大甲溪北岸，因多為公有地，而且不會開闢隧道，對居民的影響比較小，不懂市府為何要堅持走大甲溪南岸，破壞居民的農地。

建設局長黃玉霖則表示，東豐快速道路走大甲溪北岸因要閃過地震帶、斷層帶及自來水保護區，需開闢4至5處隧道，10年前交通部就評估指出，走北岸比走南岸對環境的影響更大，市府於前年再檢討評估的結果也一樣，並強調東豐快速道路不會動到東豐綠廊自行車道，東豐綠自行車道全部現況將保留。

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