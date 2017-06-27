我新南向對手之一 韓國在東協各國設網路大學

2017-06-27 11:39

〔記者林曉雲／台北報導〕我國積極推動新南向之際，教育部邀請韓國APEC國際教育院院長朴銅先，日前在教育部第29場跨文化大使講座，以「韓國培育東南亞人才之政策」為題，分享韓國的東南亞人才培育經驗，朴銅先於演說中直指，東南亞國家是韓國未來發展的希望之地，韓國也透過政府開發援助計畫，在各東協國家設立網路大學。

朴銅先表示，韓國過去固守北方政策，但由於時代環境變遷，面臨少子化、外配增加與國際情勢轉變等因素，同時看見東協經濟成長亮眼數字與廣大勞動力，因此鎖定東南亞國家是韓國未來發展的希望之地。

韓國培育東南亞區域專才，同時以韓國人民及東南亞國家人民為對象，朴銅先指出，針對東南亞學生，以產學合作訓練為主，邀請到韓國大學研修，並媒合企業接受實習訓練，認識韓國企業的組織文化，學習工具機使用，在學會基礎韓語後，學生回到當地國，可在韓國投資企業工作，韓商也獲得所需人才，形成雙贏局面。

另外，韓國也透過政府開發援助計畫，在各東協國家設立網路大學，運用韓國資訊科技訓練各領域專才，同時推廣韓國高等教育，並作為人才交流以及媒合雙邊大學合作的平台。

朴銅先身兼APEC人力資源發展工作小組主席，這次來訪我國並參訪政大、金門大學、文化大學，了解國際關係、高等教育發展現況，並與我國勞動部、勞發署、國家發展委員會、台灣經濟研究院等重要教育人士會面，針對未來如何和APEC各會員體深入交流合作，共同促進區域人才流動及高階人才建構交換意見。