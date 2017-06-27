醫訊》要糖尿病患控制好血糖 護理師這樣做...

衛生局今年在糖尿病照護的衛教策略，特別著重「數藥」，要求病患要帶著藥包回診。（記者張聰秋攝）

2017-06-27 11:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕醫學臨床研究，高血糖位居國人死亡危險因子第1名，彰化縣衛生局發現，以往強調病患要落實1日多次監測血糖，卻仍出現血糖控制不好，關鍵其實就在病患沒按時服藥，忘了吃藥甚至減藥、停藥，為此，衛生局今年在糖尿病照護的衛教策略，特別著重「數藥」，要求醫療院所醫護人員能夠協助回診病患清點藥物數量，找出真正血糖不穩的原因。

「光是控制血糖，醫師就開了3種藥，再加上血脂和胃藥等，1次就有10顆不同機能的藥…」吳姓糖尿病患向護理人員抱怨說，長期吞這麼多藥丸，實在受不了，吃久會膩會煩，難免會忘了吃甚至不想吃。

在各大醫院新陳代謝科或家醫科等診間，經常出現前述病患抱怨的聲音，「不要打胰島素就得乖乖按時服藥…」護理師向病患解釋，糖尿病是慢性病，無法根治只能控制，控制不好併發症緊接找上門。

彰化縣衛生局企劃資訊科長張純如表示，要病患長期做好血糖控制並非易事，今年知名醫學期刊「刺胳針」雜誌調查出爐，台灣慢性病照護得到負評，糖尿病照護僅獲得58分，列為排名最差前5名。

張純如指出，因糖尿病造成的併發症，往往是死亡高風險因子，糖尿病照護就是4個原則，吃藥、運動、飲食及血糖監測，很簡單，病患卻很難做到持之以恆，尤其，醫師為了幫病患控制好血糖，以及伴隨可能出現腎功能變差、足部和神經等病變，開出藥物1天可能要吃10顆以上很平常，而多數病人知道按時服藥的重要，卻因外在環境或內在抗懼而做不到。

為了讓病患徹底做到按時服藥，衛生局在護理師下功夫，這個月（6月）和下個月共舉辦4場次「糖尿病防治及分級管理」教育訓練，邀請專家向衛生所及縣內醫療院所護理師上課，以此翻轉護理人員傳統糖尿病照護的觀念，不能偏重認知，制式化告訴病人按時吃藥、飲食控制、運動及血糖自我監測，卻缺乏與病人情境相符的「知行合一」的動作，口頭提醒很重要，護理師幫忙數藥攸關成效。

張純如表示，今後衛生局要護理師要求糖尿病患回診需帶著藥包，衛理師協助清點藥物，並評估個案1日生活型態、家人和身邊照護者的支持系統，了解病患血糖控制不好的癥結是不是出在沒有按時服藥，而不是讓醫師一再開藥，藥越開越多，病患沒吃仍舊控制不好血糖。