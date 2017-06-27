前進新南向 台南大學師生赴馬國見習

前進新南向！台南大學師生日前赴馬來西亞見習。（圖由教育部提供）

2017-06-27 11:16

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台南大學師生日前赴馬來西亞檳吉台灣學校進行為期兩週的教育見習。檳吉台校校長池增輝肯定，透過教育見習課程及示範教學觀摩，帶給檳吉台校師生很大的收穫，特別是「學科闖關活動」的設計，引起學生廣泛的興趣；「創意玩書法」課程設計，讓漢字文化節活動更生動活潑。

國語文學系兼師資培育中心組長鄭憲仁副教授，帶領師資生夏綺君、陳晏翎、趙巧琳、黃郁芳、陳子勛、蔡惠先、王怡茵、石旻仙、李羿函、吳耘宬、李姿萱、周汶萱等12人進行為期14天的教育見習，出發前以「有教無界、未來無限」為核心，規劃一系列的行前培訓課程，包括觀課重點、教案設計與教學技巧、檳城風俗文化、簡易馬來語及聯合國教科文組織列管之世界文化遺址喬治市等介紹。

鄭憲仁副教授表示，馬來西亞檳吉台灣學校位於檳城北海地區，地處北馬，鄰近泰國，曾屬英國海峽殖民地，具備多元融合的學習環境，該校教師擁有豐富的教學經驗，能大幅提升見習師資生在專業知能與課程教學的發展，同時亦能開拓國際視野，增進全球移動的能力。

師資生參與教育見習課程包含華語文、馬來語、英語等語言課程觀摩，同時也分組見習數學、音樂、美勞、生活、班級活動、班會等課，且參與該校自然科學之夜的活動。師資生陳子勛表示，授課教師安排學生到校外用馬來語與英語實際點餐和付費，重視生活上的應用，教師教學活潑，學生能學習並使用多種語文。師資生趙巧琳表示，不同的文化體驗是此行很寶貴的經歷。

在教育見習期間，剛好遇到台灣商會慶祝端午節舉辦聯誼活動，台南大學學生們演奏「望春風」及歌唱表演，與在馬的台灣鄉親進行一場文化饗宴的交流與分享，還品嘗台灣家鄉道地的肉粽、滷肉飯、蚵仔麵線以及檳城當地的傳統美食。