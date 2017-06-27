半植物人重生 陽光紀錄片看見傷友之愛

八仙傷友尹柔專注騎行單車。（陽光基金會提供）

2017-06-27 10:46

〔記者陳炳宏／台北報導〕八仙塵燃事件發生屆滿兩年，陽光基金會第一時間成立四個重建服務據點，提供傷友即時生心理重建服務，兩年來共開案服務328位傷友，經過密集復健，目前已有219人重返職場或學校，仍有110人持續接受密集復健訓練。

為此陽光基金會今於臉書粉絲頁分享八仙塵燃二週年紀錄片，其中游泳教練薇涵與香港好友穎珊，二年來互相陪伴支持的情誼更令人動容，陽光也公布八仙二週年服務報告。

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，復健之路艱辛漫長，但傷友沒有放棄、只有承擔；這個承擔也讓他們找出了無比的勇氣跟力量。

紀錄片主角薇涵傷後住院七個月，原離不開床跟輪椅，歷經日復一日枯燥痛苦的復建，她學會走路，更在經歷第39次手術後，一個人出發到香港探訪同因八仙受傷的好友，她說，「事情走到一個最糟糕的谷底後，就會開始往上爬。」

原為游泳教練的薇涵，八仙時原已逃出，為救好友穎珊又衝回火場，兩人雙雙受傷。全身68%燒傷的薇涵，住院7個月，終日臥床，她滿心絕望、形容自己是「半植物人狀態」。復健期間，兩人住在新北陽光家園、互相照顧8個多月。

來自香港的穎珊，復原進度較快、提前返港；這讓薇涵深埋心願、努力復健，連回家也動不停、滑手機還不忘跪地鬆疤。兩年過去，薇涵經歷39次重建手術、學走學蹲；今年4月她隻身前往香港給穎珊驚喜，上月也回到池畔重拾教練工作。喜愛小孩的她未來想用自身故事鼓勵學生「生命總有苦有痛，但別忘了勇敢前進！

陽光基金會表示，除提供八仙傷友生心理重建、居住、社會支持性活動等服務外，看見即將重返社會的傷友對未來的徬徨與茫然，今年也規劃八仙青年發展性服務方案，包括單車破風行動、卡內基訓練課程及提供基金的圓夢計畫等系列活動，協助傷友挑戰自我、發掘個人優勢及探索未來。

陽光八仙塵燃燒傷者生陽光心理重建服務暨財務二週年報告

新北陽光重建中心張蘊心（左二），重新走出戶外迎接挑戰。（陽光基金會提供）

原為游泳教練的薇涵，八仙時原已逃出，為救好友穎珊又衝回火場，薇涵在歷經39次手術後，隻身前往香港探望穎珊（左）（擷自陽光紀錄片）