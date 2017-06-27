台灣國際熱氣球嘉年華來了！6/30晚間台東升空

星際大戰黑武士造型球今年重返鹿野高台。（記者張存薇攝）

2017-06-27 10:34

［記者張存薇／台東報導］拚暑假觀光商機，台灣國際熱氣球嘉年華將於30日晚間在台東縣開幕，縣府觀光旅遊處長江慧卿指出，要與各縣市搶國旅遊客，就要推出獨一無二的特色活動，造型熱氣球最吸睛，因此今年將分3波邀請30顆造形球，包括星際大戰黑武士、可愛的龍蝦、英國士兵等，比去年多了一倍；台東縣觀光協會理事長潘貴蘭也表示，在地業者也會結合推出私房景點小旅行，提供在地人文體驗遊程，希望讓遊客玩的開心又盡興！

對抗旅遊不景氣，台灣國際熱氣球嘉年華今年推出多項新措施，江慧卿說，往年造型球約10顆、去年為15顆，今年將邀各國共30顆熱氣球到鹿野參與，台東縣有愛心球及全聯社新增的「全聯福利熊」造型球，分3波在鹿野高台亮相，且多會在會場停駐、希望32顆特色球讓遊客多拍照、留下美好回憶。

她表示，其他還包括推出熱氣球繫留體驗預約及交通付費接駁，其中熱氣球專車最早班是清晨4時10分由台東轉運站發車，最晚班為晚間7時從鹿野高台回程，方便民眾追球及參與活動。

潘貴蘭也表示，旅宿業者也會總動員搶客，除每週五至週一的觀光希望台鐵列車81、82車次推優惠遊程，而部分北部遊客擔心蘇花公路路況，其實白天時段分3段時間通行、並無影響，在地業者也結合搭配推出私房小旅行深度遊程，希望讓遊客不虛此行。

今年台灣國際熱氣球嘉年華造型球將有卅二顆。（記者張存薇攝）