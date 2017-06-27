工具機董座夢想成真 台灣荔枝躍上新加坡

上銀贊助開發成功的荔枝保鮮技術， 第一批荔枝今（２６日）啟運。（記者羅倩宜攝）

2017-06-27 10:33

〔記者羅倩宜／台北報導〕荔枝是台灣特色水果，但因保存不易，容易變黑脫水，過去外銷往往賣相不佳。工具機大廠上銀（2049）董事長卓永財的夢想是「在日本吃早餐時，桌上有台灣鮮紅荔枝」。上銀贊助中興大學及台中農會，開發出「冷鏈式低溫」保存技術，首批台灣荔枝在今（27日）日上午啟運，銷往新加坡。

卓永財表示，年少當兵時，駐紮在台中荔枝產地頭汴坑附近，青春的記憶至今鮮明。近年發展工具機事業有成，常赴日本出差，在日本五星級飯店的自助早餐看到台灣荔枝，果皮變黑、果肉脫水，深感「台灣荔枝最美的面貌沒有呈現出來」。卓永財發願，「有朝一日，在日本吃早餐時，桌上要有台灣鮮紅荔枝。」

2011年卓永財擔任教育部頂尖大學計畫審議委員，訪視以農業科技聞名的中興大學，建議協助農產外銷，提高農民收入。可惜直到頂大計畫結束，這個建議並未實現；上銀決定以業界力量推動。

今年一月，上銀科技教育基金會出資310萬元，啟動「大台中荔枝加值保鮮技術及國際認證」計畫，與中興大學及太平農會、台中市府合作，並找來工具機公會副秘書長阮昌茂主導。經過半年努力，中興大學開發的「保色防失水技術」，成功技轉給台中太平區農會。

阮昌茂表示，荔枝採收期從六月中下旬開始，西北雨一下，地面熱氣讓保鮮更不易。因此往往清晨微涼就採收，並先灑水降溫，再透過冷鏈低溫處理，在荔枝表皮做一種甲殻素處理。「好像女生塗上天然的保濕精華，荔枝就能長保白泡泡，幼咪咪。」

今日啟運儀式在台中大里的農產品集貨廠舉行，將荔枝封裝運往新加坡。台中市農業局表示，六、七月正是荔枝盛產季，台中產區主要集中太平、霧峰、神岡、大里等地，果肉Q彈多汁，是有口皆碑在地農產。經過「冷鏈式低溫」處理後，可保鮮21天以上，外殻不會變黑。

首批荔枝選擇運往新加坡，主要是當地不產水果，須仰賴進口，且通關簡便，無須檢疫。今年配合新南向，原訂外銷100公噸荔枝至東協各國，因梅雨導致落果及裂果，降為50噸。目前已有日本合作夥伴洽詢，明年度可望輸出日本。

荔枝保色防失水技術的計畫主持人阮昌茂。（記者羅倩宜攝）