果粉們照過來！iOS 11公開測試版可下載了！

透過iOS 11，iPhone、 iPad 開啟各款擴增實境（AR）遊戲。（Apple提供）

2017-06-27 09:43

〔記者陳炳宏／台北報導〕台北時間6月6日才公開的iPhone最新作業系統《iOS 11》，公開測試版現在可以下載了！而正式版預計九月以後推出。

果粉只要是iPhone 5s、第五代iPad、iPad mini 2以後的機種，可至beta.apple.com 註冊Apple ID後，下載iOS 11 與 macOS High Sierra Beta版體驗，不過在安裝 Beta 版軟體前，果粉勢必要先使用Time Machine備份 Mac 、或使用iTunes備份 iOS 設備；此外，由於非正式版，上部穩定，所以僅建議安裝在與商業運作無關的非生產設備上。果粉可安裝在備用機，或安裝在Mac的備選分區上。

此次蘋果新推出的iOS 11，特別針對iPad Pro的Apple Pencil調校，讓筆寫變得更實用、也更流暢自然，還可在「鎖定畫面」輕點，立即開始做筆記，而所創作的所有內容都將儲存在「備忘錄」app 中，另外令人驚豔的功能，還能在手寫備忘錄中進行搜索。

iOS 11另一特色是「相機」和「照片」的專業級功能，其中Live Photo 可「循環播放」和「來回播放」外，新增「長時間曝光」功能，此外，「照片」中的回憶影片，還可以將寵物或生日照片自動製作成影片，創造更多回憶。

而Siri透過機器學習功能，會在使用者瀏覽 Safari 時學習你感興趣的主題或地點，因此當你在「郵件」、「訊息」及其他 app 中打字時，Siri 就會建議這些內容。

iOS 11還有「開車勿擾模式」、以及全新控制中心介面， 提供更多自訂功能。

iOS 11提供點選拖放的拷貝功能，可在不同App間直覺操作拷貝資料。（Apple提供）

iOS 11，特別針對iPad Pro的Apple Pencil調校，更快的螢幕更新率，提供更如實體書寫、繪圖的感受。（Apple提供）

iOS 11提供快速螢幕擷圖編修功能，只要同時按下電源鍵與HOME鍵，所擷的圖會立即以縮圖方式顯示在畫面左下角，點選後可立即進入編修。（翻攝Apple官網）