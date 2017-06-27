污染廠商竟追討睦鄰經費 枋寮居民抗議啦

枋寮鄉東海村工業區廠商「明徽企業」，去年兩度排放污水遭環保局開罰，承諾賠償當地共300萬，不料今年卻突然翻臉不認帳，枋寮居民一早到工廠前抗議。（記者蔡宗憲攝）

2017-06-27 09:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕枋寮鄉東海村工業區廠商「明徽企業」，去年兩度排放污水造成東海村污染，遭到屏縣環保局開罰百萬，並承諾賠償當地共300萬，不料今年卻突然翻臉撤銷當初簽署的兩份賠償文件，當地近200名居民一早到工廠前拉布條抗議，目前鄉長盧文信、鄉代會主席鄭永章等正與廠方協調。

當地居民表示，抗議是希望「明徽企業」改善污染問題，沒想到他們竟撤銷當初簽署的兩份賠償文件，認為污染是另一家廠商造成，還要求當地退還已經賠償的100萬元、要求鄉公所發文澄清此污染並非「明徽企業」所排放，完全是「無良企業」的行徑。

鄭永章表示，「明徽企業」10幾年前就有污染過地方的前科，每次都說要改善，也不見有任何積極處理的行為，這一次污染事實明確，也有環保局開罰之裁罰，竟然還睜眼說瞎話否認，「明徽企業」污染日期是12月8日，國泰化工是12月20日，前後相差12天，根本不會有日期上的誤差，請「明徽企業」不要混淆視聽。

根據屏縣環保局資料，「明徽企業」在105年06月04日排放污水，造成東海村污染導致工安意外遭開罰，105年12月8日針對所排放污染水一案，依據違反水污染防治法開罰新台幣118萬8千元，與國泰化工12月20日遭裁罰的污染案為不同事件。