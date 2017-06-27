鳳山社大客家文化系列課程 即日起受理報名

2017-06-27 08:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕為服務愛好客家文化的民眾，高市客委會委託鳳山社區大學，自7月起在鳳山區中正國小陸續開辦「客語四縣腔初級認證班」、「客製繪本布書」等課程，歡迎有興趣民眾報名。

客委會說明，客語四縣腔初級認證班、客製繪本布書，自7月15日起每週六上午上課，為期六週；客家藍染自8月8日起至8月10日共3天，教導手作藍染純棉 T-shirt 和提袋。

客家美食與文化體驗旅行，則自7月27日起開課，帶領學員至美濃客庄兩天一夜輕旅行，實際體驗當地生活，詳情可洽鳳山社區大學07-7025329。