西半部達35度 北部、宜花防午後雷陣雨

中央氣象局指出，今天（27日）各地上午為多雲到晴的天氣，午後各地山區、中部以北及宜花地區降雨機率提高。（資料照，記者黃志源攝）

2017-06-27 06:17

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（27日）各地上午為多雲到晴的天氣，午後各地山區、中部以北及宜花地區降雨機率提高。溫度方面，各地白天高溫達32度以上，西半部可達33至35度。

氣象局表示，今天各地上午主要為多雲到晴的天氣，午後雷陣雨有增多的趨勢，各地山區之外，中部以北及宜花地區降雨機率也提高，尤其是大台北及宜蘭地區需特別留意。氣溫方面，預測各地白天高溫達32度以上，西半部可達33至35度。

氣象局預估，週三至下週一（6月28日至7月3日）各地主要是多雲到晴、午後有局部雷陣雨的天氣，各地高溫大多有32至34度，大台北盆地及局部中南部近山平原可達35度左右。

降雨方面，太平洋高壓南側有一波波消長的熱帶雲簇，迎風面的東半部地區水氣較多，東南部地區整天將不定時有些許短暫陣雨出現，受熱力作用影響，東半部地區也容易有午後雷陣雨發展，西半部平地午後的降雨機率亦較日前增加。

國際都市氣象：

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空氣品質方面，北部地區空氣品質為普通等級，指標污染物為臭氧，其他地區為良好等級。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 ~ 39 29 ~ 38 33 ~ 36 30 ~ 37

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為過量至危險級。（取自氣象局網站）