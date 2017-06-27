06/27 各報重點新聞一覽

2017-06-27 06:12

自由時報

公務員年改今三讀 18％三年後走入歷史

立法院臨時會審查「公務人員退休資遣撫卹法草案」，全案共九十五條條文，在國民黨團祭出拖延戰而經三日挑燈夜戰後，院會昨二讀只推進到第九十一條，預定今日完成三讀立法。長期為人詬病的退休反而領比在職多之怪象，公務員退休金將因十八％優存兩年歸零、退休所得替代率調降而大幅縮水；現職人員退休金採計基準則將延至十五年的平均俸額，退休金起支年齡亦延至六十五歲。

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邱正雄辭永豐金董事長 任期10天最短

永豐金控昨晚臨時舉行記者會，上週三（廿一日）才剛真除董事長的邱正雄親自宣布將請辭現職、任期到本週五（卅日）為止，當天將召開臨時董事會，推選新任董事長；他透露，「將由金融界甚受尊敬人士擔任」。邱正雄任期僅十日，改寫兆豐金控前董座徐光曦十五天紀錄，是國內金控史上任期最短的董事長。

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清理毒池沒防護 燿華電子員工4死

上市公司燿華電子宜蘭廠員工昨未穿防護裝備清理廢水槽，結果吸入濃度超標安全值十倍以上的有毒硫化氫而昏迷，救援同事也未穿防護裝備，入槽陸續中毒，造成四死二傷慘劇，另有十四名員工身體不適就醫；勞動部認定，廠方疑未按照作業程序釀災，全案除涉及業務過失致死罪外，已勒令廢水清理作業及場所停工，將依違反職安法處卅萬元罰款。

詳見清理毒池沒防護 燿華電子員工4死。

蘋果日報

捨命救同事 ４枉死

草菅人命！上市公司燿華電子（2367）宜蘭廠，昨1名員工在未著安全配備、沒有救援措施，且未檢測氣體濃度狀況下，進入廢水池中清污，因吸入過多硫化氫昏迷，陸續趕來救援的5名員工也中毒，共導致4名員工送命，2員工在加護病房觀察。勞團痛批燿華未按SOP清污，「4名工人是枉死，燿華要負全部責任！」家屬怒指燿華「說辭反覆意圖卸責！」

塵爆傷者熬過731天「死不了就好好活下去」

八仙塵爆事件過了2年，回想那一夜竄燃烈火，499人慘遭惡火紋身，劫後餘生的484名傷者，捱過艱辛的清創、植皮、復健過程，不少傷者已能坦然面對，有人學會衝浪、有人生了寶寶、有人舉辦音樂會，「失去的沒法回頭，只能振作起來，重新出發！」展現浴火鳳凰般的堅韌意志；另方面也持續捍衛自身權益，昨消基會表示，共接受435名受害者委託提起消費團訟，請求賠償金額約近99億元。

聯合報

永豐金董事長 邱正雄火速下台

永豐金控昨天傍晚緊急開記者會，董事長邱正雄表示，階段性任務已告一段落，將於卅日的永豐金控臨時董事會辭去董事長一職，並推選金融圈「頗具威望」人士出任董事長一職。

與小黨結盟 梅伊執政解困

歷經超過兩周談判後，英國首相梅伊領導的保守黨廿六日與北愛爾蘭極端保守派的小黨「民主統一黨」（DUP）達成協議。保守黨於本月八日舉行的國會大選丟失多數地位，必須尋求與DUP結盟，方能在下議院過半， DUP廿六日同意支持梅伊成立少數政府，協助梅伊和保守黨繼續執政。

中國時報

核四2838億爛帳 全民埋單！工業戶分攤758萬 家庭戶5600元

核四爛帳全民埋單。核四停建後衍生的2838億元負債如何處理爭議許久，經濟部長李世光上月聽取台電「核四停建後財務分析」報告，會中裁示因政府已編列8年8800億元前瞻基礎建設預算，國庫無法再編列特別預算處理停建核四衍生的負債，因此初步同意以「電價分年回收」方案解決。根據台電估算，為處理2838億元負債，工業大戶每戶需因此多付758萬元、家庭用戶每戶多付5600元。

月前發現漏水 仍出航…哥國觀光船沉沒 6死16失蹤

哥倫比亞西北部1座水庫26日發生觀光船沉沒事故，已知至少造成6人喪生、16人失蹤，由於乘客都未穿救生衣，也沒有乘員清冊，增添搜救難度。外界懷疑可能超載釀禍，哥國總統桑托斯表示，目前尚不知船難原因，但該船當時載客170人低於承載量，應非主因。