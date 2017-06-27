香蕉價格下滑 農家子弟喀香蕉盼「護盤」

2017-06-27 05:52

〔記者陳彥廷／屏東報導〕農家子弟感同身受！香蕉價格最近價崩，1台斤僅約20元，大多都是務農家庭出身的國立佳冬高農學生感受深，家長會購買1000台斤的香蕉分送給學生人手1條「護農」，學生開心說「很好吃」。

全台香蕉種植面積1萬6000公頃，產量近26萬公噸，其中屏東香蕉種植面積近4000公頃，產量近6萬公噸，而佳冬地區又是國內香蕉極早種植區域，至今都仍屬量產地區，這波價崩自是讓長年耕作的農友苦不堪言。

佳冬高農學生不少受父母務農影響選讀，但這波國內香蕉從1台斤破百元掉到最近1台斤20元，盛產卻價崩，讓農家子弟非常有體會，興起「護盤」念頭。

佳冬高農家長會向附近農友購買1000台斤的香蕉，而正愁銷不出去的農友，免費多贈送到1人可以吃2天，昨天和明天都會在午餐前分送給學生當飯後水果，1人1條大口喀下，擁食品技師執照的佳農秘書鄭青青說，香蕉有助腸道蠕動，還可促進身體血清素分泌，穩定情緒，尤其天氣熱時效果最明顯。

180公分的高二學生戴伯倫參加排球校隊，平常運動教練就會提醒運動員得多吃香蕉，他說，高含鉀的香蕉是補充體力好水果，在比賽時體力消耗快，可吃香蕉瞬時補充，也能預防運動後大量流汗電解質流失的抽筋情形，而香氣和水分更是吸引他，想到週三還有香蕉當飯後水果，又能幫助農民，就覺得很有意義。