她代兄捐出最後一份薪水 學生受惠寫信傳愛

2017-06-27 00:44

［記者王峻祺／花蓮報導］妹妹幫亡兄傳愛！花蓮縣新城鄉康樂國小代課鐘點教師徐于晶的胞兄徐楷宸，4月底不幸在台東車禍往生，畢業前夕她特地幫哥哥捐出「最後一份薪水」，完成送愛給小朋友的心願，並帶著21名畢業生到市區書店買書，希望替哥哥傳愛，「繼續做個有溫度的天使」，貼心的學生還寫下一封「寄不出的信」，願將這份無私的愛傳遞下去。

「謝謝楷宸哥哥，這是你生前的最後一份薪水……」從沒去過市區書店的康樂國小畢業生黃宜庭，明知道這封謝恩的信再也寄不出去，卻仍堅持親筆寫下對徐楷宸的感念，字裡行間流露真情，讓老師徐于晶代為收下後，幾度感到鼻酸，直覺「為哥哥做對了！」

黃宜庭在信裡寫到「沒去過書城，更未曾挑書過」，得知托楷宸哥哥的福，才能夠有機會沉浸在書香中，讓她前一晚興奮到睡不著，更因為喜歡歷史，還特地挑了一本有關於女皇帝武則天的故事，直呼「度過了一個很有意義的下午。」

黃宜庭說，這是楷宸哥哥用生前最後一份薪水，買書送給畢業的我們，謝謝他的愛心，也希望楷宸哥哥能保佑于晶老師和家人，並允諾會將這份無私的愛繼續傳承下去，學習助人、愛人的精神。

「在天上的哥哥，看到孩童捧著新書時雀躍的臉龐，一定會很開心！」徐于晶說，哥哥在4月30日時，騎乘重型機車不幸在台東摔車身亡，因他生前性情豪爽、熱心助人，所以希望能夠代替哥哥，將「最後一份薪水」捐出來，買書送給學生作為畢業賀禮。

她說，市區孩子逛書店宛如家常便飯，隨時享有可翻閱新書的幸福，但在偏遠小校的康樂國小學生，卻連買個文具都必須花費20分鐘以上車程，甚至家中只有農民曆及信仰書籍，因此才決定把哥哥的愛化做行動，讓他繼續做個有故事、有溫度的天使。

康樂國小校長陳俊雄、畢業班導師江采蓮說，「分享」是生命中相當重要的教育課題，謝謝于晶老師的愛心，化悲傷為力量，讓學生能夠學習到她對哥哥的手足之愛，相信師生的感謝與祝福，已經乘著歌聲翅膀，飛翔到楷宸身邊。