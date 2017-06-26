蘭嶼客輪乘客規矩差 恆春漁民怒卡船位抗議

恆春漁民不滿蘭嶼客輪遊客影響作業。（記者蔡宗憲攝）

2017-06-26 23:35

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台東蘭嶼觀光日益興盛，航行距離較短的墾丁後壁湖至蘭嶼路線需求增加，衍生後壁湖漁港船泊位及遊客亂停車問題長期未解，25日中午憤怒漁民封鎖客輪入港停泊，至今天仍將漁船停在部分客輪停泊處，縣府海洋所強調已經重新規劃停泊處，也會要求業者約束遊客亂停車問題。

「遊客亂停車嚴重影響漁民進出，根本乞丐趕廟公！」不滿的吳姓漁民等人指出，前往蘭嶼的遊客，因為上下船位置在漁港加油站區，狹小的道路擠滿遊客車輛，漁民進出港困擾甚至還發生擦撞意外，透過漁會協調多次都不見改善。

恆春區漁會理事長陳瑞木指出，遊客亂停車問題已經多年，甚至還有遊客在油槽旁抽菸被檢舉，漁民已經無法忍受遊客干擾漁船作業，加上業者始終沒有誠意改善，引爆週日漁民拒絕客輪入港，漁會事後得知後，已經介入協調，希望業者立即改善。

屏東縣政府海洋及漁業事務管理所所長吳憲昌指出，由於前往蘭嶼的遊客暴增，上下船及客輪停泊問題，確實造成後壁湖港漁民不便，近期正進行漁港劃定修正審查，完成後將到當地進行停泊位置重劃說明會，屆時停泊位置會選擇方便上下遊客及好停車位置，短期內會要求業者盡量約束遊客，避免影響漁民進出。