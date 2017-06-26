這199種動物成保育類 若持有得在月底前登記

2017-06-26 21:52

〔記者林彥彤／台北報導〕農委會在今年3月29日公告修正保育類野生動物名錄，除了新增國內海洋物種「福爾摩沙偽絲珊瑚」及「柴山多杯孔珊瑚」列為瀕臨絕種野生動物外，還有包含豬鼻龜等197種野外族群受生存威脅的兩爬野生動物，目前這199種物種已公告為保育類野生動物。農委會林務局今天提醒，民眾如於公告前已持有該新增野生動物，務必於6月30日前向在地縣市政府完成登記。

農委會林務局3月公告修正「保育類野生動物名錄」，並自106年5月1日起生效。本次修正除了新增國內海洋物種「福爾摩沙偽絲珊瑚」及「柴山多杯孔珊瑚」列為瀕臨絕種野生動物外，也參考華盛頓公約第15、16次會員大會決議之爬蟲綱附錄二名錄，將197種野外族群受生存威脅之物種，如瑤山鱷蜥、豬鼻龜等動物列進。

林務局表示，新列進的物種應於這個月底前向在地縣市政府完成登記，經核發登記卡後，才可以繼續飼養或持有；不過，若是人工繁殖且具有合法證明文件，是可以不用登記，但是持有的人，若沒人工繁殖的合法文件，建議要依規定完成登記較妥。

林務局提醒，若未經登記，日後被稽查到將依野保法第51條開罰新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰，詳細名錄可至林務局全球資訊網/訊息專區下載（http://www.forest.gov.tw/forest-news/0060552）。