燿華電子2年3工安意外 遭勒令停工非第一次

2017-06-26 21:37

〔記者吳柏緯／台北報導〕勞動部職安署指出，這次發生工安意外並被停工的燿華電子宜蘭廠2年前也曾因為「清洗化學槽程序不當引發爆炸」遭職安署開罰6萬元並勒令停工。

燿華宜蘭廠5名負責清洗廢水池的員工硫化氫中毒，造成4死1傷。事發後職安署立刻派員到場調查並勒令該廠區廢水清理作業及場所停工。職安署指出，一般而言，安全的工作環境，硫化氫的濃度應該要在10ppm以下，但根據初步調查顯示，發生工安意外的燿華廢水池中，濃度超過150ppm。

燿華電子成立於1984年，是國內多層印刷電路板製造商之一，同時也是國內手機電路板第3大製造商，全球市占率10％。不過近2年來燿華電子陸續發生3次嚴重的工安意外，今天的意外更造成4人死亡。

燿華電子土城廠於2015年4月27日發生大火，消防人員歷經超過15小時馬拉松式灌救、排煙，才將火勢撲滅。雖然大火影響產能近1個月，但由於當時廠內員工機警疏散，因此只有1名員工嗆傷送醫；同年7月，燿華電子宜蘭廠則發生清洗化學槽的程序與溶劑錯誤，引發氯氣爆炸，造成5名勞工受傷。當時職安署也曾針對燿華電子開罰6萬元並勒令停工。

燿華電子宜蘭廠今再度發生工安意外，職安署派員初步調查後，確認廠區的管制措施有嚴重的漏洞，因此立刻要求廠區廢水清理作業及場所停工。職安署表示，停工沒有時間表，必須待調查報告出爐、廠區改善，並提出申請復工計畫書，由職安署審核通過後才能復工。

至於行政罰鍰，職安署說明，視調查結果可開罰3萬至30萬不等。