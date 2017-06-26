衛福部：健保財務至2019年都沒有問題

2017-06-26 21:23

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會今日通過衛生福利部提出的「107年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」，訂出明年健保醫療給付費用成長率範圍為2.349%至5%，換算金額約6699億元至6872億元，遠較前2年縮減，主要是醫療服務成本下降，社會保險司司長商東福並表示，推估到今年底健保餘額還有2237億元，健保財務到2019年都沒有問題。

國發會副主委龔明鑫表示，委員會通過明年健保給付總額範圍後，經行政院核定後，將由全民健康保險會於8月至12月間，在核定總額範圍內由醫事服務提供者、保險付費者、有關機關代表以及專家學者等進行協商，最後才會決定下一年度醫療給付費用總額。

不過健保費率才於105年由4.91%調降至4.69%，補充保費2%降至1.91%，今年醫療給付總額成長區間又較前2年都下滑，健保財務沒有問題嗎？

商東福說，低推估值有一個計算公式，參數包括人口結構改變率、醫療服務成本指數改變率，以及投保人口數成長率，人口結構、投保人口數變化不大，主要是醫療服務成本下滑，今年低推估值才會只有2.349%，至於高推估落在5%，則是考慮可以做一些醫療節省。

商東福說，目前我健保餘額預估到年底還有2237億元，換算成安全準備金期間約4.42個月，健保財務到2019年都沒有問題，不過，商東福也強調，不會到2019年才煩惱這個問題，針對高低推估公式以及醫療資源效率問題等，現在就會進行檢討。

這是否表示，民眾不用擔心明年會調漲健保費？龔明鑫說，這還是要看衛服部決定，只能說短期內健保財務是穩健的。

龔明鑫說，若醫療節省等措施沒有落實，到2020年準備金就會用完，委員會針對健保財務也要求衛服部應該及早因應，讓安全準備金時間拉長。