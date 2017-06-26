超省！原住民自力造屋 蓋一棟房只花100萬

2017-06-26 20:44

〔記者張安蕎／新北報導〕為實踐居住正義，新北市三鶯部落透過「自力造屋」方式打造合法家園，建築師發揮巧思，設計出只需扳手和螺絲，不需專業技術就能自行搭建的房屋，因省下工資，一棟屋子成本僅約100萬元，創造全台首見的低成本宜居建案。

約卅多年前自花東移居北部工作的阿美族人，在大漢溪旁自行搭建鐵皮屋落腳，形成居住人口逾百人的三鶯部落，因遭市府認定為違建，多次驅趕、強拆，引起多個民間團體關注，協助抗爭8年後，市府終媒合部落承租三峽隆恩街一塊廣達3.4公頃的國有地，去年6月動工重建家園。

由於部落多屬弱勢居民，盼以雙手蓋房，減輕經濟負擔，在「賴澤君建築師事務所」及「宜佳營造」無籌協助下，園區捨棄傳統焊接工法，以耐震、材料輕的H型鋼為房屋骨架，只需螺絲及組裝圖就能輕易上手，牆面則拜科技所賜，鋪上由玻璃及水泥混和的新型「輕質節能磚」，具防火、隔音、減震等特性，讓居家品質不打折扣。

「自己蓋的房子才有感情！」部落居民該那說，組裝圖很簡易，看一次教學就會做，全家6口利用週末，分工搭建、油漆、鋪磚，一棟28坪大的房子，短短1個月就完成了一半，既省下工資，又能蓋的符合全家所望，很期待能在此安居樂業，傳承部落文化。

另外，營造商「給釣竿、更給魚場」與勞工局合作傳授族人蓋房技巧，已培訓出專業工班，吸引日本團隊尋求合作。

園區房屋分為18、28、36坪數，建材及裝潢成本平均約100萬元，全區共42戶，其中23戶採自力造屋，其餘委外施工，工程進度已達6成，預計今年8月完工，房屋將彩繪部落圖騰，並打造公共藝術，提供傳統歌舞欣賞、狩獵及農耕體驗，因園區鄰近北大特區，便於大眾參訪，未來將成為全國第一個都市型觀光部落。