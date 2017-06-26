植物人也要換姿勢 「擺位」延緩肢體退化

2017-06-26 22:57

〔記者陳炳宏／台北報導〕一般人長時間維持同一姿勢，就會造成肌肉疲勞、僵硬、不適，更何況是植物人！

根據統計，一般正常人完全臥床後一週，肌質量即衰退35％，持續6週，更衰減達55％，肌力也以每週10到15％速度下降；而植物人長時間臥床，沒有自行活動能力，導致肌肉萎縮、關節攣縮、變形、皮膚破損等，更須藉由正確擺位，達到預防及維持之效。

創世基金會表示，在植物人安養院裡，由護理人員24小時輪班照顧，每2小時為院民翻身叩背、更換尿布，每4小時灌食，隔天洗一次澡，除了生理照護，也針對每個院民的狀況，提供個別化服務計畫，其中一項就是「擺位」，透過他人協助，並藉由輔具，讓院民變換舒適的姿勢。

為讓更多照顧長期臥床者的家庭，能獲得正確的照護技巧，創世基金會今天特別在文山植安院舉辦植物人照護「擺位」說明會，示範平躺、側躺、輪椅三種擺位，並教導民眾運用家中現有的枕頭、毛巾等工具，維持及延緩臥床者的肢體退化。

物理治療師林新楊表示，透過正確的擺位，可適度維持關節角度，維持並延緩關節攣縮、變形，減少壓瘡形成，而創世植安院實施至今，院民關節角度在近3年呈現進步與維持者約7成，顯示擺位對植物人有極大的幫助，執行時間愈長，效果愈顯著。

林新楊也提醒一般民眾，滑手機、打電腦之餘，身體關節及神經也同樣容易因為姿勢不正確而受傷；現場還請一位來賓測試自己的頸椎狀況，教導大家可以利用簡單的方式，來調整自己的姿勢。

創世公關社資部游麗真副主任說，創世長期推動植物人雙軌服務，讓服務更多元、貼近院民需求，自100年起展開教育訓練，有計畫的推動擺位服務。目前已有具體的成效，未來也希望能教導有需求的家庭，讓更多臥床者受惠。

游麗真指出，本次活動是希望可以募集到750份擺位包（大枕、中枕、小枕、擺位帶），50份的移位板及減壓坐墊等輔具經費，讓院民及弱勢的植物人家庭有更好的服務品質。

愛心專線：（02）2835-7700轉9，公關組。