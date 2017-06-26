水車老舊、位處私地 三芝景點擬去蕪存菁

新北市三芝區根德水車，位置緊鄰台二線。（記者李雅雯攝）

2017-06-26 21:57

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市三芝區從鄉公所時期就設有水車主題景點園區，但部分水車園區坐落在私人土地上，已有地主考量約滿後恐不再續約；木製水車也長期有維修、維護等狀況要處理，三芝區公所考慮，部分觀光效益不彰的水車園區將廢除。

三芝區內有根德水車園區、八連溪水車園區、民主公王水車園區、櫻花公園水車園區、福德水車園區等五座水車園區，純為景觀、觀光、教育性質，沒有實際農作效益；除了櫻花公園水車園區、福德水車園區坐落在公有地上，其他三座用地都是向私人地主承租，或是地主無償提供使用。為了讓水車持續運轉，三芝區公所每年共編列經費約60萬元用於五座水車園區上。

水車都是木頭製，長期風吹雨打、日曬雨淋，都有待修繕問題，櫻花水車園區和福德水車園區的水車狀況更是特別差，木頭幾乎腐爛，「修了又壞，壞了又修」，經常發生修了多久，水車又無法轉動；遇上較大雨勢也可能故障「當機」，加上實際觀光效益待評估，三芝區公所於是提出廢除水車園區選項。

三芝區公所區長林克文說，先前有座三村水車就因為持續故障，甚至拉起黃帶子阻隔遊客，拆掉後現場整頓成小平台，反而也獲得了不少贊同聲音，目前持續評估各個水車園區的優點、劣勢，並和地方民意交流討論，凝結共識後，才會決定是否真要拆除部分水車園區。

至於地方民眾的看法，有人認為，水車有農業發展的象徵意義，保留較好；也有人認為根德、福德地點好，是最適合留下的水車園區，其他地點實在太偏遠，觀光效益低，也沒有實際農作功能，確實沒有留下的必要。