華航董座何煖軒發信 要桃空職工停止「含血噴人」

2017-06-26 20:10

〔記者楊媛婷／台北報導〕華航罷工滿週年，上週五陸空運輸工會在交通部前集結抗議，現場則有桃園市空服員職業工會為了抗議改革跳票，丟水球抗議，華航董事長何煖軒今天發出給員工的一封信，呼籲「停止『含血噴人』，停止玷汙華航制服」。

何煖軒在信中寫到，對上週五在交通部外種種昧於事實的批評難以領教，更說讓華航人搖頭的是，桃空職工為了效果，用血色顏料玷汙華航人視為榮譽的制服，並示範什麼叫做「含血噴人」，也說現場有人用「請問這種飛機你敢坐嗎？」的惡毒誣陷，嚴重影響華航形象，並抹黑華航飛安，甚至連華航招募新人都要惡毒批評等，何煖軒指出，這種極端不認同華航者，甚至大呼新鮮人不要來的人員，卻「還堅持待在華航工作不肯離開，並且繼續挾持華航提出不合理要求」，何煖軒表明華航不願更不會受其挾持，並表示歡迎認同華航的同仁與公司站在一起，更歡迎新鮮人加入。

何煖軒說，亞洲航空業在廉航與陸航挑戰下，面臨艱困的競爭環境，甚至今年國泰航空與新加坡航空陸續發布裁員減薪，華航仍然引進新機隊、深化航線布局，認為現在應該是全公司齊一心力打拼，創造盈餘分享結果，而不該此時還在扯後腿，「難道不怕今日國泰新航，就是明日的華航？倘若華航若不在了，員工要找誰去吵？」

以下是全信內容：

停止「含血噴人」，停止玷汙華航制服

去年此時，由於前主事者撒手不管，原可化解的衝突，變得一發不可收拾，我本著誠意與掀起抗議的空服員面對面，對方以公司停擺的巨大損失相脅，我背面就是懸崖，沒有選擇只能面對。想的只是如何讓華航化險為夷繼續走下去，外面批評我讓得太多，卻不明白一天飛機不飛出去，華航就虧本蝕盈，一天天取消航班，華航的商業誠信就一天天崩解殆盡，全公司一萬多個家庭的生計就斷然瓦解，被逼讓的可以再賺，但聲譽與旅客的信賴，華航丟不起。

一年多來，七項協議一件件落實，外站津貼由2塊美元漲到5塊美元，各種待遇的放寬認定，空服工作不再是血汗紅眼，到華航新進空服員平均全額薪資達8萬，客艙組員平均月薪破10萬，為業界所欽羨，榮獲雜誌票選熱門轉職企業第3名，並擠身2017新生代最嚮往企業TOP 20內的第6名。

去年罷工落幕，我們希望以照顧員工換得勞資攜手，把昨天拋在腦後，希望罷工的空服員們拿出工作態度，為乘客端出最好的笑容與服務，一起為明天奮鬥，即使去年10月蛋襲台北分公司，我仍敞開門希望華航的兒女們回家，選擇跟我們站在一起。

華航罷工事過境遷一年，社會輿論已然改變，勞方應該適可而止共創雙贏。但退讓並未換來平靜，7項協議逐步落實後，緊跟在後又是額外的14項協議，公司根本得不到喘息。

上週五在交通部外，種種昧於事實的批評難以領教，更令華航人搖頭的，是桃園市空服員職業工會成員為了效果，用血色顏料玷污華航人視為榮譽的制服，示範什麼叫做「含血噴人」。還有人用「請問這種飛機你敢坐嗎?」的惡毒誣陷，嚴重影響公司形象，抹黑公司飛安，一年以來汙衊持續不斷，全體華航人共同打拚建立的品牌形象不堪屢遭詆毀，連華航招募新人都要惡毒批評，這種極端不認同華航大呼「新鮮人不要來」的人，自己卻還堅持待在華航工作不肯離開，並且繼續挾持華航提出不合理的要求，華航不願更不會受其挾持；反之，我們歡迎認同華航的同仁與我們站在一起，更歡迎新鮮人加入。

在廉航與陸航挑戰下，亞洲航空業面臨艱難的競爭環境，原本名列前茅的國泰航空與新航陸續發佈裁員減薪，華航仍引進新機隊，深化航線佈局，並跨足航太維修，成為空中巴士修護聯盟創始會員，全公司都應該齊一心志共同打拚，去創造盈餘分享成果，而不是在此時還扯後腿，難道不怕今日國泰新航，就是明日的華航？倘若華航若不在了，員工要找誰去吵？

勞資據理力爭是民主社會之日常，但勞資之間如同天秤兩端，彼此平衡方能發揮功能，華航能有今天，是無數前輩與員工全體心血所累積，與台灣經濟發展與國家命運緊緊相繫，應該把勞動條件相關爭議留在談判桌，開勞資合作的先聲，作我們這一代社會進步的典範，而不是動輒上街，以醜化公司、擴大爭議的方式，來破壞這個充滿歷史與豐富傳承的企業。