區長變犯罪少年？ 「一日法曹」體驗現場笑聲不斷

2017-06-26 22:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府民政局與高雄少年及家事法院今啟動「一日法曹」列車，近40名區長、里長聯誼會主席穿上法袍，體驗開庭審理少年毒品案件，鹽埕區里長聯誼會主席蔡崇銘擔任審判長，檢察官是鼓山區公所調解會主席鄭利義，與辯護律師的左營區長胡俊雄言辭針鋒相對，替「犯罪少年」前金區長蔡登山向法官求情，場面熱鬧滾滾。

高雄少年及家事法院啟動有感司法，與市府民政局合作，今首推「一日法曹」體驗活動，高市11區長、各區里長聯誼會主席及調解會主席等近40人參加，一行人穿上法袍變身法官等，模擬開庭審理少年毒品事件。

鹽埕區里長聯誼會主席蔡崇銘自告奮勇當審判長，擔任檢察官的鼓山區公所調解會主席鄭利義與辯護律師左營區長胡俊雄在庭上言辭針鋒相對，飾演家長的苓雅區里長葉世茂也為自己加戲，替「犯罪少年」前金區長蔡登山向法官求情，現場笑聲不斷。

庭長林清吟扮演「魔法使者」一旁適時指導與解說，讓蔡崇銘等人感受雖然只是體驗，經由法官與民眾直接對話的過程，法官要做出一個判斷，真的很不容易，澄清外界以往常有的誤解，最後並安排有獎徵答，互動式宣導法治觀念，讓法律觀念深植人心。

里長對於法院家事會談室、調解室的溫馨布置，並設有遊戲空間及閱讀室，滿足不同年齡層的兒少需求，「原來法院也可以這麼溫暖」，少年庭有沙遊室可深入探索青少年的心理動力，里長驚呼「這些專業設施讓她像置身國外的戲劇影集中」。

民政局長張乃千表示，長期與高少家法院致力改變婦幼等弱勢者在司法程序中的處境，讓司法更貼近民眾，高少家法院許多創新全國的細緻、貼心設計，過去外界少有機會得知，透過活動揭開法院的面紗。

高雄少年及家事法長陳美燕表示，該院家事服務中心功能堪稱全國最完備，以家庭暴力事件為例，被害人可申請婦幼隊員警接送到院，再由社工帶領走安全通道到保護室，並經由視訊隔離偵訊，事後再由安全通道離開法院，全程無須與加害人直接接觸。

陳美燕表示，藉由這次參訪活動，呈現該院的柔性司法特色，拉近司法體系與人民之間的距離，她籲請里長聯誼會主席、區公所調解委員會主席等人，多向民眾宣導，鼓勵被害人不要害怕。