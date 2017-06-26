12年國教課綱 宜蘭率先施行7年級每週生活科技課

2017-06-26 21:36

［記者簡惠茹／宜蘭報導］現行的九年一貫課綱中，自然與生活科技領域沒有切割，導致生活科技上課時數往往沒有被落實，108年即將實施的12年國教課綱則將兩者分開，宜蘭縣將在106學年度率先實施，讓七年級學生每週至少上一節生活科技課程，希望讓學生從實作中學會科技運用，培養解決問題的能力。

12年國民基本教育課程綱要預定在108學年度依照不同教育階段逐年實施，由於十二年國教課綱中，科技領域將獨立出來，宜蘭縣政府決定在106學年度，在七年級課程中導入生活科技課程，每週至少上課一節時數。

宜蘭縣政府教育處長簡菲莉表示，過去九年一貫課綱施行的時候，自然與生活科技屬於是同一個領域，由於生活科技不是考科，往往上課的時數都會被自然、生物或理化填滿，當然有些學校會落實上生活科技，但是不多，九年一貫這段時間造成這門科目萎縮，以國小和國中來說，生活科技將來要實施，勢必面臨相關師資遇到困難。

簡菲莉說，宜蘭縣政府計畫從106年開始讓七年級學生上生活科技，每週至少安排一節課的時間讓學生學習，而不是等到108年課綱實施後才開始，因此各校會先建置第一階段的基礎設備，學校找出一到兩間教室作為科技教室，先以四十萬元的經費建置，等後續經費進來，再陸續發展各校生活科技特色課程，或進階教學。

簡菲莉指出，教育處已經與國中校長都先行溝通，將課程整備好、基礎設備做好，將來宜蘭生活科技的老師每個月都會有共同備課時間，成立跨校社群，接下來將計畫跨領域師資的備課社群，希望等到108年的時候，宜蘭已經有兩年的實施計畫成果可以跟其他縣市分享。

教育處課程發展科表示，生活科技最重要的是希望學生培養解決問題的能力，運用科技對應生活的需求，而課程不單純只有工藝、木工等實作，還結合美感、科學知識和社會領域，例如3D列印和AI人工智慧就都是為了解決現實生活問題而發展出來的科技，都是跟生活科技相關的一環。

教育部長潘文忠表示，科技領域是新世代培育重點，過往自然與科技的課綱連結在一起，但卻弱化了科技領域的師資設備和學生實質學習，將來在108學年度將是完全獨立出來的領域，宜蘭縣今年要為科技領域推出新課綱領航計畫，教育部會全力協助和支持，這將是地方政府前導實踐，也能有效提供其他縣市參考學習觀摩的經驗。