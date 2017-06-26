八仙塵爆外籍傷者來台評估 星國女學生立志當醫生

2017-06-26 21:24

〔記者賴筱桐／新北報導〕八仙塵爆事件屆滿2年，受害人數高達499人，包含7位外籍傷者，近期新北巿政府針對傷者進行傷情評估，其中4位外籍傷者陸續來台，新加坡籍女學生黎蒒頤（Megan Loy）受到良好醫療照顧，去年考取國立大學醫學系，立志將來成為好醫生。

八仙塵爆外籍傷者共7位，分別是香港籍3位、日本籍2位、美國籍1位及新加坡籍1位，燒傷面積小於20%者2位、21%至40%2位，大於40%有3位，其中2位傷者表示不接受傷情評估，1位考慮中，有意受評者安排在新北巿立聯合醫院，檢查皮膚排汗及關節活動等功能損傷狀況，做為第三階段善款發放依據。

今天新加坡女學生黎蒒頤在家人陪伴下來台，即將升上醫學系大二的黎蒒頤，當年與高中同學到台灣畢業旅行，塵爆造成80%的燒燙傷面積，緊急搭乘醫療專機返國治療。在新加坡中央醫院治療期間，受到醫護人員良好照顧，啟發她從醫志願，去年考上頂尖的新加坡國立大學醫學系，期許自己未來成為好醫生，服務人群。

黎蒒頤本次評估結果顯示目前身心狀況穩定，仍需要持續重建手術及復健治療；副市長侯友宜今天前往探視，讚許黎蒒頤不因受傷而灰心氣餒，鼓勵她以救治自己的醫療人員為榜樣，成為治療燒燙傷的專業醫師。

八仙塵爆傷者需持續復健的人數，從事件初期的440人減少至102人，近8成傷者步入生活正軌，376人返回校園及職場，市府將持續關懷與協助傷者早日回歸社會。