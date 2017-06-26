百名學員參與加羅湖登山訓，教育部長潘文忠主持開訓典禮。（記者簡惠茹攝）

2017-06-26 20:33

［記者簡惠茹／宜蘭報導］教育部今天起在宜蘭縣加羅湖辦理106年度全國大專學生登山安全訓練研習活動，超過百名學員、來自全國四十多所學校參與，教育部長潘文忠親自主持開訓典禮，期許學員學習自我保護，求生與避難技能，確保生命安全。

教育部從6月26日到30日在宜蘭縣加羅湖附近山區辦理106年度全國大專學生登山安全訓練研習活動，由台灣山岳文教協會承辦，參與的學員共有101名，教育部長潘文忠今天到宜蘭縣中山國小主持開訓典禮。教育部表示，此次訓練課程分為專題講座及技能訓練，內容包含颱風時處置與避難、迷途處理和自救技術等等。

師大公民教育與活動領導學系副教授陳永龍表示，台灣的登山社逐漸萎縮，這是十分可惜的事情，因為台灣有三分之二的面積是山林，透過登山更能認識台灣，但是山難一旦發生，就會增加很多社會成本，導致登山被汙名化，希望透過登山教育，讓大家以安全為前提，站在這塊土地，愛自己的土地。

教育部長潘文忠說，登山是國人熱愛的活動，這次選在暑假前夕舉行訓練活動，希望讓學生在登山前做好充分訓練，尤其現在的極端氣候現象，希望透過專業人士準備的訓練，讓學生獲得豐富經驗， 未來也希望除了大學生以外，還能往下延伸，從中小學階段就讓更多學生接受山野教育。