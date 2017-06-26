閒置養蚊… 世博台灣館轉型委外 拚起死回生

新竹市世博台灣館可望起死回生？市府規劃轉型為兒童圖書館及文創特色館，委外經營，已提出招標文件，等待市議會審議通過。（記者洪美秀攝）

2017-06-26 21:17

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市世博台灣館已閒置1年，市府確定透過促參法，要讓它起死回生！除了改為「兒童公益圖書館」及「文創特色館」，市府也將委外招標文件送市議會臨時會審議，順利的話，7月就可上網招標，9月議約，預計明年6月底重新開館。

新竹市文化局副局長李欣耀說，今天已將台灣館重新委外的招標文件送市議會審議，規劃將台灣館分為兒童公益圖書館及文創特色館，其中，兒童圖書館屬公益性質，希望由企業認養營運，採免費入館，但企業可設兒童書店、兒童才藝研習課程及藝文表演等收費性質內容，市府將收取每年土地租金和房屋稅300多萬元，若企業營運每年達7000萬元以上，則增收權利金，已知有3家企業有意願。

李欣耀說，文創特色館委外則可有商業行為或做特色餐飲，文創館佔地3000坪，依招標文件內容，須提供300坪的特展區做藝文使用，市府將收取2100萬元的開發權利金，而契約期間為10年，得延長5年，每年固定權利金為880萬元，變動權利金為年營業額3億元內的2％，最高收取營業額6億元內的4％，若再加土地租金990萬元等，每年市府約有2600萬元市庫進帳。

李欣耀說，文化局已開過文創特色館的招商說明會，當時有10幾家業者有意願投標，只要招標文件經市議會通過，7月就可上網公告，順利的話，9月就可評選出最優申請人，並進行議約，可望明年6月底由委外廠商重新開館營運。

文化局表示，目前台灣館自償性基金還有12.5億元負債，未來除轉型為兒童公益圖書館和文創館，收取的土地租金及固定、變動權利金3000萬元，可望償還債務利息後償還本金，期許重新委外案讓台灣館起死回生，為市民、業者及市府創造三贏局面。