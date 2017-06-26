八仙傷友上學雙腳滲血 克服困難班上第一名

2017-06-26 19:34

〔記者林惠琴／台北報導〕明天八仙塵爆將滿兩週年，許多傷友努力地找回人生軌道，再辛苦都咬牙忍受，像是一名燒傷面積近80%的傷患朱俐，其父親朱邦宇今日受訪時指出，女兒往返住家與學校的距離遙遠，搭乘大眾交通工具往往等不到位置坐，造成雙腳滲血，但仍用心向學，甚至克服困難學會開車，認為社會要多給正面力量。

朱邦宇語帶哽咽地說，從事發至今，就讀台北海洋科技大學的女兒已回到學校讀書一年，家住士林的她，每天往返淡水就要約兩小時，搭乘捷運、公車時間很長，無法久站，但偏偏又總是等不到位置，到校時往往雙腳都已滲血，甚至壓力衣滲血，因此之後努力考取駕照，現在自己開車上下學，原本無法自行穿壓力衣、自行洗澡，如今通通可以自己來，真的很堅強，讀書也都全班第一名，感到十分欣慰。

朱邦宇強調，當女兒低潮時，都會鼓勵她要把自己當成正常人，這樣比較好過，否則只想到與別人不一樣，僅會更加痛苦，重點應該是「人殘心不殘」，強調女兒未來想要從事廣告相關工作，期許她可以把書讀好，未來當一名對社會有貢獻的人。

其實，今日原本部分傷友願意接受媒體採訪，想談一談從八仙塵爆一路走來的心得，結果因為看到網友的酸言酸語，不是批評浪費醫療資源，就是認為是傷友愛玩的下場，因此選擇低調婉拒分享。

朱邦宇說，網路上很多批評的人，別說被火燒，可能連被刀子劃一道就受不了，認為年輕人愛玩本來就是理所當然，直言誰年輕時不愛玩？問題是誰知道去玩水會落得被火燒的下場？誰願意花錢被火燒？這就好像去看一場電影，結果發生意外，哪裡可以料想得到？強調應該是場所的安全有問題，而不是責怪去的人，呼籲網友要多一點同理心。