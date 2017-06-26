172年歷史的文化祭典 口湖牽水狀30日登場

2017-06-26 19:11

［記者黃淑莉／雲林報導］國定重要民俗文化活動—口湖牽水狀文化祭本週五、六登場，雲林縣長李進勇邀請大家一起來體驗不一樣祭祀活動，緬懷先人遭受水患侵襲歷史。

李進勇今天與口湖金湖萬善爺廟、蚶仔寮萬善祠、下寮仔萬善爺廟廟方人員及縣議員蔡孟真，還有金湖、成龍等國小學童一起召開牽水狀文化祭記者會。

今天記者會表演節目由地方多所國小學童負責，現場還安排老中青三代挑飯擔入場，縣府文化處長林孟儀表示，牽水狀文化祭已有172年歷史，盼由學童參與讓這項重要民俗文化資產能永續傳承。

李進勇指出，西元1845年農曆6月7、8日，口湖沿海地區遭受颱風及連日暴雨侵襲，後又遇瘟疫，共造成數個村莊約有上萬名村民罹難，百年來每逢這兩天地方都會舉辦「挑飯擔祭祖靈」、「牽水狀」祭典。

金湖萬善爺廟副主委許文村表示，水狀是用竹篾編製成空心圓筒狀共有三節，由下至上分別貼上七爺八爺、土地公、觀音佛祖等紙糊神像，象徵亡魂由凶惡至和善、由苦難到極樂世界。

林孟儀說，週五6月30日下午3點起有文陣、挑飯擔祭祖靈、放水燈、走赦馬、萬人塚點燈等儀式；週六7月1日早上6點起民眾即在路旁排狀，10點在下湖萬善祠有追思會，下午3點到7點重頭戲起狀與牽狀及燒狀。