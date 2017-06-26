父子聯手設計開心瓶 國外拿大獎

高雄男大學生陳恩揚與父親聯手設計的「開心瓶」環保水壺，勇奪義大利A' 國際設計大獎體育娛樂休閒設備設計類金獎。（高雄第一科大提供）

2017-06-26 22:13

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄男大學生陳恩揚與父親聯手設計「開心瓶」環保水壺，既方便喝水又可紓壓，深獲評審青睞，勇奪義大利A'國際設計大獎體育娛樂休閒設備設計類金獎。

陳恩揚父子設計的開心瓶，特別之處在於中空造型，打破以往水瓶的柱狀設計概念，外觀就像微笑與開心曲線的造型設計，因此取名「開心瓶」，便於持握和攜帶。

另為主攻年輕消費市場，主打水瓶時尚與活潑視覺，採用雙色矽膠的鮮明配色，加上矽膠彈力特性，具有紓壓及療癒功用。

目前就讀高雄第一科大創新設計工程系4年級的陳恩揚表示，路跑已儼然成為全民運動，但人手1瓶礦泉水不便攜帶、也不環保，因此與從事設計工作的父親聯手設計開心瓶。

他說，開心瓶是使用環保安全的食品級矽膠材質，耐熱溫度-40°C至220°C，使用者可安心飲用瓶裝水，且水瓶淨重130克，輕巧十足，即使拿著跑步也不會感到負擔，透過擠壓瓶身，即可把水擠出來，不需要再仰頭喝水。

陳恩揚表示，由於開心瓶使用獨創的矽膠雙色成型技術，加上中空造型，如何黏合兩片不同顏色的矽膠，以確保水壺不會破裂、密封性高且液體不外漏，在設計過程吃足苦頭，失敗產品不計其數，不過也因此不易被模仿及取代。

開心瓶參加素有「歐洲設計界奧斯卡」譽稱的義大利A'國際設計大獎比賽，其創意設計與創新技術脫穎而出，奪下體育娛樂休閒設備設計類金獎，該款開心瓶並已具備量產能力，單支售價新台幣1200元，首批500瓶已銷售一空。