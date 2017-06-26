爭取2020年ICCA年會主辦權 高雄市邁入第二輪

ICCA總部執行長Martin Sirk（後排左二）與高雄市長陳菊及局處長相見歡。（高雄市經發局提供）

2017-06-26 20:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為爭取2020年國際會議協會年會主辦權，高雄與聖彼得堡、赫爾辛基等來自歐、美、亞3大洲8個國際級會議城市競標，經過激烈評比，高雄、日本橫濱、哥倫比亞卡塔赫納同時進入第二輪。

「國際會議協會（簡稱ICCA）」是全球最具權威、規模最大的國際會議組織，在全球有92個國家及超過1千名會員，每年ICCA年會約有1千名國際會展專業人士與會。

配合高雄展覽館落成，高雄市從2014年推動會展產業，即加入該國際組織，成為正式會員，以爭取ICCA2020年年會主辦權為主要目標。

高雄確定入選競標第二輪後，ICCA總部執行長Martin Sirk來高雄進行場勘，他表示此次競爭空前激烈，高雄能入圍第二階段，就已經是國際肯定了。

高雄市長陳菊接見Sirk時表示，2009年世運，讓國際看見高雄，也是打開門戶與世界互動的一個國際性活動，這次高雄能在眾多知名國際會展城市中脫穎而出，入圍競標ICCA 2020年年會主辦權第二階段，高雄感到無比榮幸。

陳菊強調，能受到ICCA的青睞，不僅代表國際對高雄推動會展的肯定，也是高雄有能力辦理國際級會展活動的認證，高雄如果成功爭取到ICCA 2020年年會主辦權，一定會比照當初籌辦世運一樣，沒有底限的把這件事做到最好。